Inter anuncia Alessandro Barcellos como novo vice-presidente de futebol

O Internacional anunciou nesta sexta-feira que o conselho de gestão escolheu Alessandro Barcellos como o novo vice-presidente de futebol do clube. Ele vai ocupar o cargo que era de Roberto Melo, que pediu o seu desligamento no final de novembro.

No clube desde 2017, Barcellos liderava anteriormente o setor de administração e finanças. O novo vice-presidente desta pasta será anunciado em breve. O novo vice-presidente terá uma função mais política. Rodrigo Caetano vai continuar sendo o responsável direto pelo futebol, na função remunerada de diretor executivo.

A princípio, o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, queria contar com Alexandre Chaves Barcellos, atual vice-presidente eleito, na função, mas o dirigente não aceitou abrir mão da posição que ocupa no conselho de gestão. Ele não poderia assumir duas áreas no clube, segundo determina o estatuto.

Outro detalhe é que Medeiros e o novo vice de futebol são de grupos políticos diferentes. O presidente é do Movimento Inter Grande (MIG) e Barcellos faz parte da Academia Colorada. Mesmo assim, o trabalho realizado no clube recebeu muitos elogios e isso favoreceu sua escolha.

Desta forma, Alessandro Barcellos ocupará o cargo no último ano da gestão de Medeiros. Antes da troca, Roberto Melo havia ficado na função de janeiro de 2017 até 28 de novembro deste ano, quando decidiu deixar o Inter.