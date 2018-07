Inter anuncia chega do lateral-esquerdo Fabrício

De acordo com o site oficial do Inter, Fabrício chega nesta noite em Porto Alegre, acompanhado do seu procurador, para acertar os últimos detalhes do acerto. Ele fará exames médicos e físicos e deverá ser apresentado à imprensa no final da tarde de quarta-feira.

Fabrício tem 24 anos e quase deixou a Portuguesa já em janeiro. Na ocasião, ele foi punido pela diretoria por tentar forçar sua saída. Depois, um empresário divulgou que o jogador havia acertado sua rescisão com o clube do Canindé e que o Santos estava muito perto de contratá-lo. A negociação, porém, foi depois vetada pela Lusa.

O jogador chega ao Inter para disputar a posição de reserva de Kléber com o jovem William Massari e com outro ex-Portuguesa: Leonardo. Nenhum dos dois foi inscrito na Libertadores, o que faz com que o Inter não tenha um reserva disponível na posição. Por ter direito a três trocas para a segunda fase, é provável que Fabrício ganhe esta chance.