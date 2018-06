Inter anuncia contratação do atacante Rossi, ex-Chapecoense

O Internacional surpreendeu e anunciou nesta quinta-feira uma nova contratação para seu setor ofensivo. O clube acertou com o atacante Rossi, de 24 anos, que estava no futebol chinês e assinou contrato por empréstimo até o fim da temporada.

Rossi ganhou destaque com a camisa da Chapecoense no primeiro semestre do ano passado. Um dos principais nomes do elenco, chamou a atenção do Shenzhen FC, da segunda divisão chinesa, que desembolsou cerca de 3,5 milhões de euros para contratá-lo ainda no primeiro turno do último Brasileirão.

Na China, porém, Rossi não repetiu as boas atuações. Em setembro, pegou quatro meses de suspensão após ser expulso diante do Shijiazhuang e, por isso, não atua desde então. Como não está inscrito no Campeonato Gaúcho, no momento Rossi é opção apenas para a Copa do Brasil e deverá ter tempo para readquirir a forma física.

O Inter definiu o jogador como "um atacante afeito ao lado do campo e tem como características a velocidade e a participação intensa em todas as fases do jogo" e exaltou os "20 gols marcados em 88 jogos" nas últimas duas temporadas.

Além de Chapecoense e Shenzhen FC, Rossi acumula passagens por Ponte Preta, Paraná, Operário-PR, São Bento e Goiás. No Inter, lutará por uma vaga pelos lados do campo com nomes como William Pottker, Patrick, Nico López, Wellington Silva e Marcinho.

TREINO

A quinta-feira foi animada no Inter, que também iniciou a preparação para o clássico diante do Grêmio. Um dia depois de empatar por 0 a 0 com o Cruzeiro, pelo Campeonato Gaúcho, o elenco colorado se reapresentou e realizou trabalho com portões fechados.

Depois da atividade, Edenilson falou sobre a expectativa para o clássico de domingo, no Beira-Rio. "Espero que não fuja à tradição do Gre-Nal, sempre aguerrido e pegado. Mas que todos possam levar suas famílias para assistir, isso é muito importante. O que acontece no campo, fica ali dentro do campo", projetou.