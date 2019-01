Inter anuncia contratação do lateral-direito Bruno, que estava no Bahia

O Internacional anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Bruno. O jogador de 33 anos atuou no último Campeonato Brasileiro com a camisa do Bahia, emprestado pelo São Paulo, mas ficou sem vínculo com ambos os clubes e estava livre no mercado desde dezembro.

O atleta assinou vínculo de um ano com o Inter e chega para suprir a ausência de Fabiano, que atuou pelo clube na última temporada emprestado pelo Palmeiras. Os gaúchos ainda tentaram convencer o time paulista a prorrogar o empréstimo, mas ouviram a resposta negativa e precisaram ir ao mercado.

Diante deste cenário, Bruno apareceu como uma opção viável. Afinal, o jogador viu seu vínculo com o São Paulo se encerrar no fim do ano passado e não foi procurado para a renovação. Ele também não acertou a permanência no Bahia, onde alternou bons e maus momentos, e estava livre para assinar com qualquer clube.

No Internacional, Bruno iniciará o ano como segunda opção para a lateral direita, atrás do titular Zeca. Dudu, outro nome do setor, está lesionado e só deve retornar em abril. O volante Edenilson, ainda, também pode jogar improvisado na posição.

Este será o oitavo clube da carreira de Bruno como profissional. Revelado pelo Guarani-SC, ele passou por Juventude, Guarani-SP e Figueirense até se destacar no Fluminense. Foi contratado pelo São Paulo em 2015 e vestiu as cores do Bahia antes de acertar com o Inter.