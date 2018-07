Inter anuncia contratação do lateral Dudu e do volante Patrick

A diretoria do Internacional anunciou nesta sexta-feira a chegada de mais dois reforços para a temporada 2018. O clube gaúcho oficializou a contratação do lateral-direito Dudu e do volante Patrick para o próximo ano, quando voltará a jogar na elite do futebol nacional.

O Inter será o segundo clube da carreira de Dudu, de apenas 20 anos. O lateral estava no Figueirense, tendo sido eleito a revelação do Campeonato Catarinense de 2017, ano em que disputou 43 jogos pelo clube de Florianópolis. Agora, então, Dudu vai reforçar o Inter. O clube gaúcho explicou que o lateral foi aprovado nos exames médicos e assinou um contrato válido até dezembro de 2021.

Patrick, de 25 anos, é volante de origem, mas também já atuou como lateral-esquerdo. O meio-campista foi um dos destaques do Sport na última edição do Campeonato Brasileiro, tendo sido titular em 31 jogos, com três gols marcados.

Antes do clube pernambucano, Patrick atuou por Operário-PR, Marcílio Dias, Caxias, Comercial de Ribeirão Preto e o turco Gaziantepspor, além do Goiás, onde foi campeão estadual em 2016 e 2017. No Inter, Patrick vai se apresentar em 2 de janeiro, quando realizará exames médicos. Aprovado, vai assinar contrato válido por duas temporadas.

Além de Patrick e Dudu, o Inter já acertou a chegada de outros três reforços para 2017. O clube gaúcho também contratou o lateral-direito Ruan, do Boa, o volante Gabriel Dias, do Paraná, e o centroavante Roger, que estava no Botafogo.

Sob o comando de Odair Hellmann, que foi efetivado no cargo após a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Inter vai estrear no Campeonato Gaúcho contra o Veranópolis, no Beira-Rio, em 18 de janeiro.