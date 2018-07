Inter anuncia contrato com Nilmar até dezembro de 2017

O Inter confirmou na tarde desta terça-feira a contratação do atacante Nilmar, fechando uma negociação que vinha se arrastando nos últimos dias. O artilheiro de 30 anos, que havia se desvinculado recentemente do Al-Jaish, do Catar, assinou contrato para permanecer no Beira-Rio até dezembro de 2017.

Formado no próprio Inter, Nilmar foi promovido a profissional em 2003. Em 2004, transferiu-se para o Lyon, da França. E no ano seguinte foi para o Corinthians. Em 2007, ele voltou ao clube de origem e permaneceu por lá até 2009. Desde então, passou por Villarreal, da Espanha, Al-Rayyan, do Catar, e Al-Jaish.

Nas duas passagens anteriores pelo Beira-Rio, o atacante disputou 150 partidas e marcou 64 gols. Como já tinha saído do clube do Catar e não tinha contrato vigente, ele pode ser inscrito normalmente para a sequência da temporada, mesmo que a janela de transferências internacionais tenha sido encerrada em agosto.

Quando deixou o Catar, Nilmar atraiu o interesse de diversos clubes. O Corinthians chegou a abrir negociação, mas desistiu por causa do alto salário pedido pelo jogador. Ele, então, optou por voltar para o Inter, onde começou a carreira e fez sucesso. Como estava parado, deve precisar de algum tempo para estrear.