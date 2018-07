Inter anuncia demissão de diretor executivo

Chumbinho era o diretor executivo do Inter desde o início do ano passado e foi desligado nesta quarta-feira. "O diretor executivo Newton Drummond não faz mais parte do departamento de futebol do clube. O Sport Club Internacional agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja boa sorte na sequência de sua carreira", anunciou o Inter.

Anteriormente, Jorge Macedo era o coordenador das categorias de base do Inter. Na nota oficial em que confirmou a ascensão do dirigente, ele explicou que ele passará a trabalhar no departamento de futebol junto com o vice-presidente de futebol Marcelo Medeiros e os diretores de futebol Roberto Melo e Eduardo Lacher.