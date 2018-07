Inter anuncia ex-meia Caíco como auxiliar de Odair Hellmann em 2018

O Internacional anunciou nesta quarta-feira um novo membro em sua comissão técnica para 2018. O ex-meia Caíco, revelado pelo próprio clube no início dos anos 1990, será o auxiliar de Odair Hellmann, efetivado como treinador após o vice na última Série B do Campeonato Brasileiro.

Caíco vinha trabalhando como auxiliar-técnico das categorias de base do Inter. Nesta função, ajudou o clube na conquista da Copa Gaúcha Sub-19 e foi campeão da Copa de Seleções Estaduais Sub-20 em 2017.

Esta será a primeira experiência de Caíco na comissão técnica de um time principal. Desde que abandonou a carreira de jogador, em 2009, ele vinha estudando para se tornar treinador. Em 2014, voltou ao Internacional para trabalhar nas categorias de base.

Caíco iniciou a carreira de jogador na base do Internacional e se destacou na conquista da Copa do Brasil de 1992. Lá, atuou até 1995, quando se transferiu para o Verdy Tokyo, do Japão. No Brasil, rodou por diversos clubes, com destaque para Flamengo, Santos e Atlético-MG.