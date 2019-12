Inter anuncia permanência do diretor-executivo Rodrigo Caetano para 2020

O Internacional anunciou neste sábado que o diretor-executivo Rodrigo Caetano continuará no clube para a temporada 2020. Segundo o comunicado divulgado pelo time gaúcho, o dirigente recebeu propostas de várias equipes do Brasil, mas preferiu permanecer em Porto Alegre. O Palmeiras era apontado como um dos interessados em seus serviços.

Um dos profissionais mais badalados do País em sua área, Caetano está no Inter desde maio do ano passado, quando trocou o Flamengo pelo clube colorado. Em 2019, o time gaúcho teve alguns bons momentos, mas perdeu a final da Copa do Brasil em casa para o Athletico-PR, foi eliminado da Copa Libertadores também em casa, pelo Flamengo, e faz campanha apenas razoável no Campeonato Brasileiro - está classificado para a fase preliminar da próxima edição da Libertadores.

Apesar disso, a diretoria do Inter continua apostando no trabalho do seu diretor-executivo, que tem no currículo passagens por Grêmio, Vasco e Fluminense, além do Flamengo.

"Tenho por princípio cumprir os contratos por onde passei. Entendo que ainda temos muito a fazer pelo Inter e seguirei o trabalho pelo clube em 2020", disse Caetano. "Comuniquei a diretoria da minha decisão e entrei em contato com os clubes que me procuraram para agradecer pelos convites. Já temos o nosso planejamento em andamento para 2020 e a confiança em fazer um trabalho para que o Inter siga evoluindo na próxima temporada."

No ano que vem, o Inter terá um estrangeiro no comando da equipe. O clube já acertou a contratação do argentino Eduardo Coudet, que atualmente trabalha no Racing - o anúncio oficial, porém, ainda não foi feito. Por outro lado, o time pode perder sua principal estrela, o atacante Paolo Guerrero, que interessa ao Boca Juniors, da Argentina.