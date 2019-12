Inter anuncia renovação do contrato de D'Alessandro até o fim de 2020

D'Alessandro vai permanecer mais um ano no Internacional. Nesta terça-feira, no último dia de 2019, a diretoria do clube gaúcho anunciou a renovação do contrato do meio-campista argentino, que defenderá a equipe até o final da temporada 2020, naquela que será a 12ª da sua carreira pelo time colorado.

Utilizado em 46 partidas em 2019, D'Alessandro possui uma estreita ligação com o Inter. São 474 jogos disputados, em 92 gols marcados, o que o deixa como terceiro atleta que mais vezes vestiu a camisa do clube. Ele está atrás apenas de Valdomiro, com 803 jogos, e de Bibiano Pontes, com 523.

"Mais um ano de história com D'Alessandro. Uma mensagem de um capitão, que também é torcedor, para toda uma torcida. De um colorado para outros milhões, que há 11 anos vivem, juntos, todos os momentos como únicos - e assim seguirão", publicou o Inter em seu perfil no Instagram para anunciar a renovação do contrato.

D'Alessandro iniciou a sua trajetória pelo Inter em 2008, tendo uma passagem pelo River Plate em 2016. Desde então, acumulou várias conquistas sendo campeão da Copa Sul-Americana (2008), da Copa Libertadores (2010), da Recopa Sul-Americana (2011), do Campeonato Gaúcho (2009, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) e da Recopa Gaúcha (2016 e 2017).

Da chegada em Porto Alegre à estreia pelo Inter correram duas semanas. Depois de outras 16, veio a primeira taça, hoje acompanhada por mais 12, que juntas coroam a relação de @dale10 com o Clube do Povo. Biografia rica, e também inacabada. Prontos para o que ainda está por vir? pic.twitter.com/hhPJka3ker — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 31, 2019

Aos 38 anos, D'Alessandro será dirigido por Eduardo Coudet, com quem atuou profissionalmente pelo River Plate, na temporada 2020. O clube gaúcho, além da renovação com o meia e da contratação do treinador, acertou nos últimos dias as contratações do lateral-direito Rodinei e do volante argentino Damian Musto.