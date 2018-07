Inter anuncia rescisão de contrato com o volante Fernando Bob

O Internacional anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o volante Fernando Bob, que não foi utilizado pelo clube no ano de 2018. A última partida disputada pelo jogador com a camisa do time gaúcho foi em fevereiro de 2017, em derrota por 2 a 1 para o Novo Hamburgo, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Contratado no final de 2015, Fernando Bob foi campeão gaúcho pelo Internacional em 2016, mas participou da campanha do rebaixamento do clube gaúcho para a segunda divisão naquele ano. O volante, na temporada seguinte, foi emprestado à Ponte Preta, pela qual foi vice-campeão paulista e rebaixado para a segunda divisão em 2017.

"O Sport Club Internacional e o volante Fernando Bob finalizaram a relação contratual e de trabalho entre as partes. O clube agradece o profissionalismo do atleta e deseja sorte e sucesso na continuidade da sua carreira", disse o Inter em nota publicada em seu site oficial.

Nesta terça-feira, um time do Inter formado por jogadores que não entraram em campo na última rodada do Brasileirão goleou o Avenida, time da primeira divisão gaúcha, por 5 a 0 em jogo-treino. No CT Parque Gigante, em Porto Alegre, Jonatan Alvez fez dois gols, Gabriel Dias marcou uma vez, Rodrigo Moledo também balançou as redes em outra oportunidade e Rossi fechou o placar.

O time que iniciou a atividade foi o seguinte: Marcelo Lomba; Dudu, Rodrigo Moledo, Charles e Uendel; Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo, Rossi e Lucca; Jonatan Alvez. O meia argentino Martín Sarrafiore entrou durante o jogo-treino e deu assistência para o segundo gol de Alvez. O atacante Brenner e o lateral-esquerdo Ramon também foram a campo.

O time treinado pelo técnico Odair Hellmann está em terceiro lugar no Brasileirão, com 29 pontos ganhos após 16 rodadas. O Inter vem de vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no último domingo, no Beira-Rio, e o compromisso seguinte na competição vai ser na próxima segunda-feira, contra o Atlético Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte.