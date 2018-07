Inter anuncia retorno do zagueiro Danilo Silva após sete anos na Ucrânia

O Internacional anunciou nesta terça-feira mais um reforço para a temporada. Depois de Edenílson e Felipe Gutiérrez serem contratados nos últimos dias, o clube colorado confirmou o acerto com o zagueiro Danilo Silva, que estava na Ucrânia e fará sua segunda passagem pelo time.

Danilo Silva tem 30 anos e vestiu a camisa do Inter por duas temporadas, entre 2008 e 2010. Naquele mesmo ano, foi vendido para o Dínamo de Kiev, onde atuava desde então, tendo disputado 222 partidas pelo clube ucraniano. Até por isso, ele não escondeu a alegria de retornar para o Brasil e, especialmente, o Beira-Rio.

"Fico muito feliz em poder vestir o manto sagrado do Inter novamente. Pretendo ajudar o Inter a fazer história, a fazer uma boa temporada e contribuir com o time. Volto com uma experiência maior, podendo atuar como lateral e zagueiro. Tenho a certeza que evoluí bastante durante a passagem na Europa, pude participar de diversas edições da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Foram experiências muito valiosas", declarou.

Danilo Silva apareceu para o futebol brasileiro no Guarani-SP e chamou a atenção do São Paulo, que o contratou por empréstimo em 2007. Após retornar ao time campineiro, voltou a se destacar a ponto de acertar com outro grande clube do País, o próprio Internacional.

A contratação do zagueiro surpreendeu porque sequer vinha sendo especulada no Beira-Rio e porque trata-se do quarto reforço do Inter para o setor em 2017. Antes dele, o clube já havia trazido Neris, Klaus e Victor Cuesta para uma posição que já contava com Eduardo, Léo Ortiz, Ernando e Paulão.