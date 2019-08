Inter anuncia treino aberto no Beira-Rio antes de encarar Flamengo

Em busca de um clima otimista e de confiança para o duelo com o Flamengo, no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, a diretoria do Internacional anunciou nesta segunda-feira que vai abrir o treino de terça para os seus torcedores no Beira-Rio. Os sócios do clube poderá acessar o estádio gratuitamente para acompanhar o treinamento, enquanto os não-sócios terão de pagar R$ 10. Os 48 mil ingressos para o jogo, marcado para começar às 21h30 de quarta, em Porto Alegre, estão vendidos desde a semana passada.

As atividades desta terça serão iniciadas às 15h30, enquanto a torcida poderá acessar o estádio por volta das 16h15. Estarão abertos os portões 5 e 7, e a entrada de instrumentos será liberada. Em contrapartida, a diretoria do Inter comunicou que a ação 'Ruas de Fogo' e o uso de qualquer artefato pirotécnico não poderão ser realizados no pátio do Beira-Rio e nas vias no entorno do estádio no pré-jogo de quarta-feira.

Na iniciativa conhecida como 'Ruas de Fogo', os torcedores colorados costumam recepcionar o ônibus que leva os jogadores do time até o estádio com festa e usando sinalizadores, mas este tipo de ação com estes instrumentos que esfumaçam as imediações das arenas que abrigam partidas da Libertadores passou a ser proibida pela Conmebol, que prevê punição ao clube se a determinação não for seguida.

O Inter perdeu o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 0, e vai precisar pelo menos devolver o placar para levar a decisão da vaga nas semifinais para os pênaltis. O técnico Odair Hellmann, que fechou totalmente o treino desta segunda-feira, só tem uma dúvida no ataque.

Terça-feira é dia de ir pro Gigante! Vem mostrar teu apoio no TREINO ABERTO! ⏰ 16h15min - Abertura dos Portões MUDANÇA: entrada pelos portões 5 e 7 Ingresso de instrumentos será PERMITIDO Mais informações: https://t.co/fruJrf0e8h pic.twitter.com/mqvKvyM7gl — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 26, 2019

Rafael Sobis deixou o campo no primeiro duelo, no Rio, com dores musculares. Se ele não se recuperar, a vaga na frente deve ficar com Wellington Silva. O uruguaio Nico López, criticado na primeira partida e em longo jejum de gols, fica no banco de reservas.

Um provável time do Inter para quarta-feira deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, D'Alessandro e Rafael Sobis (Wellington Silva); Guerrero.