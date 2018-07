Inter anuncia volante chileno Gutiérrez como reforço para tentar voltar à Série A

O volante chileno Felipe Gutiérrez foi confirmado como reforço do Internacional neste sábado e chega como esperança de dar mais qualidade a um elenco bastante contestado pelos torcedores. A apresentação do jogador, que tem contrato de empréstimo firmado com o time colorado até 31 de dezembro deste ano e opção de compra, está marcada para esta segunda-feira, após o treino da manhã no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

O jogador, de 26 anos, que disputava o Campeonato Espanhol pelo Betis, se destacou cedo no futebol do Chile. Meia-atacante de origem, Gutiérrez já jogava pelas seleções de base aos 15 anos, quando ainda era uma promessa do Everton, time da cidade de Viña del Mar.

Em 2009, o jovem foi contratado pela tradicional Universidad Católica, de Santiago, capital do país. Aos 18 anos, ele estreou pelo time principal. No ano seguinte, passou a ser peça importante e participou de conquistas de títulos nacionais.

Os gols e o sucesso de Gutiérrez na equipe de Santiago o levaram cedo para a Europa. Em 2012, Gutiérrez foi negociado com o Twente, da Holanda, de onde saiu no ano passado, quando era capitão da equipe (foram 108 jogos pelo clube), para o Betis.

Na seleção chilena, o jogador fez parte da equipe campeã da Copa América de 2015. Mas a história dele com a camisa do Chile havia começado aos 19 anos, em 2010, quando disputou amistosos preparatórios para a Copa da África do Sul. No Mundial do Brasil, Gutiérrez fez quatro jogos. No total, foram 32 jogos e quatro gols com a camisa chinela.

Felipe Gutiérrez é mais uma tentativa da diretoria do Internacional de montar um elenco forte para conseguir o principal objetivo do clube em 2017: voltar à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, após o catastrófico descenso.

O treinador Antonio Carlos Zago, escolhido para a difícil missão de guiar o time em um ano tão turbulento, está tendo dificuldades no Estadual. A equipe, que correu riscos de não se classificar na primeira fase da competição, foi apenas o sétimo colocado entre oito qualificados e, na próxima quinta-feira, enfrenta o Cruzeiro, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

OUTROS REFORÇOS

Antes do chileno Gutiérrez, o time colocado já havia anunciado uma série de jogadores para fortalecer o plantel. Entre eles, o volante Edenílson (ex-Genoa), o atacante William Potker (que ainda atua pela Ponte Preta no Campeonato Paulista) e o zagueiro argentino Victor Cuesta (ex-Independiente).