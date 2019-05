Inter anuncia volta de 'parceria histórica' com fornecedor de material esportivo

O Internacional oficializou, na noite desta segunda-feira, que terá um novo fornecedor de material esportivo. Trata-se da Adidas, que substituirá a Nike no clube a partir do dia 1º de janeiro de 2020 após acertar um acordo de três anos com o time gaúcho.

Será a terceira vez na história que a marca alemã produzirá os uniformes do Inter, que anteriormente foram confeccionados pela multinacional entre 1977 e 1981 e no período entre 1997 e 1999. Ou seja, está de volta à equipe depois de 20 anos e será responsável por todas as linhas de vestuário do clube: masculina, feminina e infantil.

"Realizamos várias reuniões com diversos fornecedores de material esportivo, e a Adidas, parceira histórica do Inter, foi a que mais agradou. Além disso, temos uma relação de proximidade com a torcida e conhecemos seus anseios. Pesaram muito na nossa escolha as opiniões da torcida colorada", afirmou Marcelo Medeiros, presidente do Inter, por meio de nota divulgada pelo clube em seu site oficial.

A Nike, outra gigante de material esportivo, fornece os uniformes do time colorado desde 2012 e o contrato com a empresa norte-americana foi renovado por duas vezes desde então. Agora, porém, não houve um trato para firmar um novo compromisso e o clube festejou o acordo firmado com a Adidas. "Para nós, é um orgulho retomar a parceria com uma das marcas mais admiradas e desejadas do mundo. Juntos, já conquistamos muitas vitórias. É mais uma inspiração para buscarmos os títulos", completou Medeiros.

De acordo com o clube, a parceria com a Adidas também aumentará o número de produtos disponíveis aos torcedores. "Estamos muito honrados com o retorno das três listras ao uniforme colorado, campeão mundial. O Inter é um dos maiores times do País e sua torcida é apaixonada como poucas são no mundo", afirmou a diretora sênior de marketing da Adidas no Brasil, Daniela Valsani, ao também festejar o contrato firmado com o time.

Atualmente, a marca alemã fornece os uniformes de Flamengo e São Paulo na elite do futebol nacional. E, além do Internacional, o Cruzeiro terá as suas camisas produzidas pela empresa a partir do próximo ano.