Inter aposta em ataque com Jorge Henrique e Forlán O Internacional testa seu novo ataque neste domingo, com o recém-contratado Jorge Henrique no lugar do contundido Leandro Damião, para enfrentar o Vasco, a partir das 16 horas, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Para o clube gaúcho, será a chance de conseguir uma vitória e poder encostar nos primeiros colocados do Brasileirão - está com seis pontos em cinco rodadas.