Inter aposta em confrontos diretos para ser campeão

Os dois próximos adversários do Internacional no Campeonato Brasileiro são adversários diretos na luta pelo título nacional. "Este jogo contra o Santos e o seguinte diante do Fluminense são muito importantes. Serão jogos bons entre equipes que disputam as primeiras posições na tabela", afirmou Sobis.

O Internacional está em quinto lugar, com 48 pontos, uma posição atrás do Santos, adversário de sábado, que possui a mesma pontuação. Já o Fluminense, adversário do dia 3 de novembro, está na liderança, com 54 pontos.