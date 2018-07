Inter aposta na força do ataque para encarar Fluminense

PORTO ALEGRE - O Internacional não poderá contar com os volantes Willians, suspenso, e Airton, gripado, para encarar o Fluminense neste sábado, a partir das 18h30, no Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), pela sétima rodada do Brasileirão. Além disso, segue sem o artilheiro Leandro Damião, em fase final de recuperação de uma contusão muscular sofrida quando defendia a seleção brasileira.

Com os desfalques, a dupla de contenção no meio-de-campo será formada pelo volante Josimar e o lateral-esquerdo Fabrício - este último volta ao time, depois de cumprir suspensão, e jogará improvisado, fazendo um revezamento com o lateral-esquerdo Kleber.

No ataque, ainda sem contar com Leandro Damião, o técnico Dunga escala Rafael Moura para fazer dupla com Diego Forlán. Esse setor, no entanto, não preocupa a torcida: o Inter tem o melhor ataque do Brasileirão, com 13 gols marcados em seis rodadas disputadas.

Contando com a força do ataque, o Inter espera terminar a sétima rodada dentro do G4, o grupo dos quatro melhores do campeonato. Atualmente com nove pontos, o time gaúcho ocupa a sétima posição - o quarto colocado é o Vitória, com 10.