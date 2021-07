Inter aposta no Beira-Rio para derrotar Olimpia na Libertadores e trilhar sequência de vitórias

São três jogos seguidos sem sofrer gols e o reencontro com as vitórias com o 1 a 0 sobre o Juventude. Motivado pelo renascimento na temporada, o Internacional aposta no fator casa para repetir vitória da fase de grupos contra o Olimpia, do Paraguai, e avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, um triunfo simples é o suficiente para o time colorado se garantir. Na primeira vez que se encararam em Porto Alegre, os gaúchos fizeram 6 a 1.

Apesar de ter ficado oito jogos sem ganhar, o Internacional vem fazendo a diferença no seu estádio quando o assunto é Libertadores. Foram sete pontos somados e 10 gols anotados em duas goleadas. Ficou em um 0 a 0 com o Always Ready, da Bolívia, desperdiçando chances e já classificado.

A ideia de Diego Aguirre é que o futebol envolvente e goleador volte a figurar contra os paraguaios nesta quinta-feira. Depois de passar sufoco em Assunção, o treinador uruguaio estuda mexidas na equipe. Thiago Galhardo parece estar em vantagem na briga com o então titular Yuri Alberto, em jejum de sete jogos sem gols. Maurício e Palacios, que entraram e melhoraram o desempenho diante do Juventude, são outras possíveis mudanças.

Aguirre quer um Internacional seguro atrás e certeiro na frente. Ele sabe ser pouco provável repetir os 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, da Venezuela, tampouco os impressionantes 6 a 1 sobre o mesmo Olimpia, agora nas oitavas de final. Porém, sabe que o time conhece os pontos fracos dos oponentes após três confrontos na temporada e vai investir pesado para superá-los.

"Viemos de uma boa sequência. São três jogos sem tomar gols e esse é um passo a mais para conquistar as vitórias. Espero que assim seja contra o Olimpia", enfatizou o lateral-direito Heitor, o garçom dos centroavantes. O jovem substitui Saravia mais uma vez e espera manter a fama de ser um ótimo distribuidor de assistências.

Após empate sem gols no Paraguai, quem sair vencedor do Beira-Rio avança. Os paraguaios contam com empate com gols, enquanto que o 0 a 0 significa disputa de pênaltis, algo fora dos planos dos gaúchos. A ordem é vencer nos 90 minutos.

Com sentimento de vingança após surra histórica por 6 a 1 na primeira fase, o Olimpia vem ao Brasil disposto a eliminar o Inter como resposta daquela goleada. O técnico Sergio Órteman foi jogador do Grêmio e viveu muito da rivalidade entre os gaúchos. Aprendeu a não gostar do time colorado e promete deixar seu time pronto para uma guerra no Sul. Ortiz volta após cumprir suspensão e a fé paraguaia é grande na dupla de ataque formada por Pitta e no ex-santista Derlis González.