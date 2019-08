Inter aposta no Beira-Rio para reverter vantagem do Flamengo e avançar na Libertadores

Invicto até aqui em seu estádio nas três principais competições que disputa nesta temporada, o Internacional aposta as suas fichas na força que tem dentro do Beira-Rio para reverter a vantagem do Flamengo nas quartas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no confronto de volta do mata-mata do torneio continental.

Derrotado por 2 a 0 no duelo de ida, na semana passada, no Maracanã, o time colorado precisa vencer por três gols de diferença para ir às semifinais. Se devolver o placar de 2 a 0, a decisão da vaga ocorrerá na disputa por pênaltis em Porto Alegre.

Para fazer a sua equipe começar a vivenciar o clima que será propiciado pelos seus torcedores, o Inter abriu parte do treino desta terça-feira no Beira-Rio, onde cerca de 10 mil pessoas compareceram com bandeiras e instrumentos para apoiar os jogadores. "O clima está muito bom, o clima é de confiança. Lógico que a gente tem que levar isso para dentro de campo e fazer um grande jogo amanhã", afirmou o meio-campista Edenílson.

"Está todo mundo acreditando (na classificação) porque este grupo já deu mostras do que é capaz, acho que o resultado (do jogo de ida) é ruim, não foi um resultado merecido pela partida que a gente fez, mas a gente sabe que aqui dentro nós somos muito fortes, vencemos quase todos os jogos que fizemos aqui, vencemos bem, e temos totais condições de reverter", disse o jogador.

Na Libertadores, o Inter acumula três vitórias e um empate em quatro partidas no Beira-Rio. No Brasileirão, são seis triunfos e dois empates em confrontos no estádio. Para completar, o time ganhou os dois duelos que fez em sua casa na campanha que realiza na Copa do Brasil, na qual trava semifinal com o Cruzeiro. Apenas no Campeonato Gaúcho a equipe colorada sofreu derrotas - duas - em seu campo neste ano.

O técnico Odair Hellmann definiu nesta terça a escalação titular do Inter ainda na parte em que o treino ocorreu com portões fechados, nos primeiros 45 minutos da atividade, antes de liberar a entrada do público. E o treino serviu para confirmar que Rafael Sobis está recuperado de dores musculares que fizeram com que ele fosse substituído no decorrer do confronto de ida das quartas de final.

Se escalar Sobis, Hellmann deverá repetir a formação titular utilizada no primeiro jogo do mata-mata. Existe, porém, a chance de Wellington Silva entrar no lugar do titular para deixar a equipe colorada com uma postura considerada mais ofensiva em campo.

CUÉLLAR DE VOLTA?

Pelo lado do Flamengo, o técnico Jorge Jesus só vai confirmar a escalação perto do horário da partida desta quarta. A dúvida na equipe está relacionada ao aproveitamento do volante Cuéllar, que voltou a treinar com o time nesta terça-feira depois de ter sido reintegrado na última segunda.

O jogador colombiano inicialmente havia sido afastado por tempo indeterminado, na última sexta, depois de se recusar a viajar para Fortaleza, onde o time rubro-negro derrotou o Ceará por 3 a 0, no domingo, no Castelão, e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro.

Horas antes de Cuéllar treinar nesta terça, o zagueiro espanhol Pablo Marí deu entrevista coletiva no hotel onde a equipe está concentrada, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, e defendeu a presença do colombiano no time titular.

"Para nós o Cuéllar é um companheiro a mais, precisamos dele para a equipe. É primordial, sabemos que é um grande jogador", disse o defensor espanhol, destacando que deu as "boas-vindas" ao colombiano após o jogador ser reintegrado ao elenco. "Ele chegou ontem (segunda-feira) e, se está disponível para jogar, será importante, pois precisamos de todos", reforçou.

Se não optar por escalar o colombiano, é provável que Piris da Motta comece a partida entre os titulares em um meio-campo que também contaria com Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Para este duelo, o time não poderá contar com o volante Willian Arão, suspenso.

Já ao comentar sobre a pressão que o Flamengo vai enfrentar no Beira-Rio, que estará lotado por mais de 48 mil torcedores nesta quarta-feira, Marí disse que o seu time está pronto para seguir em frente na Libertadores. "O Inter vai jogar em casa, com o apoio de sua torcida. Será importante pra eles, mas estamos tranquilos, sabemos o clima que vai ser. Temos que nos concentrar em fazer uma grande partida e nos atentar somente no que acontecerá dentro das quatro linhas", enfatizou.I