Inter aposta nos garotos para embalar no Brasileirão

Assim, o zagueiro Jackson, autor do primeiro gol diante do Atlético-MG, segue no lugar do contundido Índio. E o atacante Cassiano, que marcou o terceiro gol na partida de quarta-feira, permanece com a tarefa de substituir Leandro Damião, convocado para a seleção brasileira. Além disso, o jovem meia Fred vem se firmando como articulador do time e ganhou a condição de titular.

Além de esperar outra boa atuação dos garotos, o Inter pode voltar a contar com o meia D''Alessandro. O argentino está recuperado de contusão e viajou com a equipe para Goiânia. É arma para ser usada durante o jogo.

O Inter ainda sonha com uma vaga na Libertadores do ano que vem. O clube gaúcho é sexto colocado e não muda de posição nem com uma vitória neste sábado. Mas, como tem 45 pontos, passaria a ter 48 e, em caso de tropeço do São Paulo (49) e do Vasco (50) em seus jogos de domingo, se aproximaria dos dois concorrentes mais próximos.