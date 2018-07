Inter apresenta volante Eduardo Henrique, revelação do Atlético-MG

O Internacional apresentou nesta quinta-feira o volante Eduardo Henrique, de 21 anos. Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o jogador vinha sendo pouco aproveitado no time mineiro e foi contratado a pedido do treinador Paulo Roberto Falcão, demitido no último dia 8.

Eduardo Henrique assinou contrato de empréstimo por dois anos e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder ficar à disposição do técnico Celso Roth. O Internacional recebe o São Paulo no próximo domingo e a expectativa é que o treinador já possa contar com ele.

O jogador vinha sendo convocado para as seleções brasileiras de base. Disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2015 e estava presente na pré-lista do técnico Rogério Micale para os Jogos Olímpicos do Rio.

"Sou um segundo volante que chega bem à frente e dá passes para os companheiros. Vejo que esse é um grupo que quer vencer e dar a volta por cima", afirmou o jogador. "A passagem pelo Atlético foi muito boa, conquistei títulos. Quero fazer o mesmo aqui e dar alegrias à torcida", completou.

O meio-campista chegou no mesmo dia em que o time colorado apresentou oficialmente o lateral-direito Ceará, que chegou a ser dispensado após não passar pelos exames médicos no início de agosto.

Contrariado com a desistência, o Coritiba, clube no qual o jogador atuava, emitiu uma nota oficial pedindo ao Internacional que pagasse R$ 1 milhão pela contratação do lateral, alegando que já havia feito a rescisão do vínculo. Duas semanas depois, enfim, a polêmica se encerrou com um desfecho favorável a todos os envolvidos.