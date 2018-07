Inter apresentará Nilmar à torcida no Beira-Rio na sexta

O Internacional definiu nesta quinta-feira os detalhes da apresentação do atacante Nilmar, recém-contratado pelo clube. O novo reforço do time gaúcho vai iniciar oficialmente a sua nova passagem pelo Inter na tarde desta sexta-feira, no Beira-Rio, em evento aberto ao torcedor.

Inicialmente, a partir das 14h30, Nilmar será apresentado em entrevista na sala de conferência do estádio, com a exibição das perguntas e respostas nos telões do Beira-Rio. Depois disso, Nilmar seguirá para o gramado do estádio, onde será apresentado ao torcedor do Inter.

Nilmar teve o seu retorno ao Inter oficializado na última terça-feira. O atacante, de 30 anos, havia se desvinculado do Al-Jaish, do Catar, assinou contrato para permanecer no Beira-Rio até dezembro de 2017.

Formado no próprio Inter, Nilmar foi promovido ao time profissional em 2003. Em 2004, transferiu-se para o Lyon, da França. Em 2007, ele voltou ao clube de origem e permaneceu por lá até 2009. Nas duas passagens anteriores pelo Beira-Rio, o atacante disputou 150 partidas e marcou 64 gols.

Após a apresentação nesta sexta-feira no Beira-Rio, Nilmar deve intensificar os treinamentos para ficar à disposição do técnico Abel Braga para a sequência do Campeonato Brasileiro pelo Inter. Porém, como estava parado, deve precisar de algum tempo para reestrear.