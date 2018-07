Inter assina contrato com zagueiro Ronaldo Conceição

O atleta, que deverá ser inscrito também na Copa Libertadores, poderá jogar o Brasileirão deste ano, mas não tem mais condições legais de disputar a fase final do Campeonato Gaúcho.

Desconhecido dos torcedores gaúchos, o zagueiro brasileiro, de 1,91m de altura, nasceu em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, mas foi revelado nas categorias de base do CFZ, do Rio de Janeiro.

Ele chegou a ter uma rápida passagem pela base do Grêmio e do próprio Inter, mas não permaneceu muito tempo. Em seguida, defendeu o São Caetano, o Esportivo, de Bento Gonçalves, antes de ir para o Uruguai. No país vizinho, atuou no Nacional e no River Plate.

Nesta sexta, ele assinou contrato com o Inter até o final de 2015. "É um grande sonho que eu tinha. Sou um cara realizado. Tenho um bom tempo de contrato para trabalhar, o que me dá tranquilidade para me dedicar o máximo possível. Acho que vou conquistar a torcida do Inter. Estou feliz com este grande desafio", comemorou o reforço do Inter.

Sobre suas características, Ronaldo Conceição disse se identificar com o estilo do futebol gaúcho. "Apesar de ser alto, não sou lento. Tenho um bom tempo de bola, por cima e por baixo. Me chamavam de ''tempista'' no Uruguai. Sou um zagueiro mais de choque, de trombada. Sei usar muito bem a minha força. O futebol gaúcho é bem parecido com o Uruguai. Acredito que tenho esta pegada gaúcha", enumerou.