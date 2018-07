Inter assume a segunda colocação com derrota do Napoli

A Inter jogou com 10 jogadores desde os 22 minutos quando Julio César foi expulso após fazer pênalti em Mauro Zárate, que converteu. O empate veio em cobrança de falta de Wesley Sneijder ainda no primeiro tempo e Samuel Eto'o marcou no início do segundo para dar números finais ao jogo. A Lazio também terminou a partida com 10 jogadores após a expulsão de Stefano Mauri.

Edinson Cavani abriu o placar de pênalti para o Napoli aos dois minutos na partida contra o seu ex-clube, mas um rejuvenescido Palermo virou com Federico Balzaretti e Cesare Bovo de pênalti. Agora, se o Milan vencer o Brescia ainda neste sábado, a equipe pode abrir oito pontos de vantagem na liderança com apenas quatro partidas a serem jogadas.

Já a quinta colocada Udinese, que jogou boa parte da partida com 10 jogadores após a expulsão de Gokhan Inler, não conseguiu aproveitar a derrota da Lazio. O ameaçado pelo rebaixamento Parma, com dois gols de Amauri, garantiu três pontos preciosos em Udine.

O Bari foi rebaixado com o gol da vitória de Nicola Pozzi para a Sampdoria, que ficou com 35 pontos, empatada com o antepenúltimo Lecce, que foi goleado por 4 x 2 pelo Genoa.

O Cesena conseguiu ficar dois pontos acima do rebaixamento com gols de Emanuele Giaccherini e Dominique Malonga que garantiram ao time que acaba de subir à primeira divisão a vitória por 2 x 0 contra o Bologna. Com dois gols de Alessio Cerci, a Fiorentina tomou a nona colocação do Cagliari ao vencer o time por 2 x 1.

Na partida contra o Palermo, o Napoli teve um ótimo início quando Cavani, que tinha perdido pênalti contra a Udinese na semana passada, conseguiu deslocar Salvatore Sirigu para marcar a penalidade. Balzaretti empatou aos 38 minutos. Pouco depois, o técnico do Palermo Delio Rossi foi expulso depois de ter questionado uma decisão do juiz. Mas a sua equipe conseguiu a virada com pênalti sofrido por Giulio Migliaccio e cobrado por Bovo.

Balzaretti e Abel Hernandez acertaram a trava outras duas vezes na pressão que o Palermo aplicou sobre o Napoli, que ameaçou pouco.

Com gol no início da partida de Simone Perrotta, a Roma venceu o Chievo Verona e está a três pontos atrás da Udinese e quatro da Lazio, que ocupa a última vaga para a Liga dos Campeões da Europa.