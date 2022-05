Inter bate 9 de Octubre e vai às oitavas da Sul-Americana; Atlético-GO se classifica

O Internacional carimbou sua vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao derrotar o 9 de Octubre por 5 a 1, na noite desta terça-feira, no Beira-Rio, pela última rodada da fase de grupos. Os gols foram marcados por Rodrigo Dourado, em três oportunidades, Orlin Quiñonez, contra, e Estevão.

Com o resultado, o Internacional terminou na primeira posição do Grupo E, com 12 pontos, contra dez do Guaireña-PAR, cinco do Independiente Medellín-COL, e quatro do 9 de Octubre. O sorteio das oitavas de final acontecerá na próxima sexta-feira, na sede da Conmebol.

O jogo começou eletrizante. Logo aos oito minutos, após cobrança de escanteio, Rodrigo Dourado foi no segundo andar para mandar, de cabeça, no fundo das redes. Mas não deu nem tempo de comemorar. Renê falhou, Mauro da Luz ficou com a bola e a colocou na testa de Caicedo, que deixou tudo igual.

Apesar de ter sofrido o empate, o Inter, com o empenho de seus torcedores, continuou em cima, mas perdeu Maurício, que vinha sendo um dos pontos fortes do time na partida, lesionado. Ele deu lugar para Taison, que fez apenas o seu segundo jogo com Mano Menezes.

O Inter continuou melhor e abusou das jogadas aéreas, enquanto que o 9 de Octubre se fechou para evitar a derrota. O time gaúcho ainda tentou com Carlos de Pena e com o próprio Taison, mas Recalde assegurou o empate nos primeiros 45 minutos.

No segundo tempo, o Internacional foi ainda mais arrasador, principalmente pela expulsão de Becerra por falta dura de De Pena. Com um jogador a mais, teve mais liberdade e fez o terceiro aos 20 minutos. Após bela jogada pela esquerda, Edenilson cruzou e Orlin Quiñonez fez contra.

E não parou por aí. O Internacional continuou em cima e ampliou aos 30 minutos, quando Rodrigo Dourado recebeu de Taison e fez o hat-trick da partida. No fim, ainda fez o quinto com Estevão para fechar a classificação às oitavas de final.

ATLÉTICO-GO CLASSIFICADO

Ainda nesta terça-feira, o Atlético Goianiense, em uma partida emocionante, também carimbou sua vaga nas oitavas de final ao buscar um empate por 1 a 1 com a LDU, em Quito. Hoyos abriu o placar, mas Baralhas assegurou a classificação para o time goiano.

O Atlético Goianiense terminou na liderança do Grupo F, com 13 pontos e, de quebra, eliminou um dos favoritos ao título do torneio. A LDU ficou com 11. Antofogasta-CHI tem sete, contra quatro do Defensa y Justicia.

O time goiano não fez um bom primeiro tempo, levando um gol aos 28 minutos com Hoyos, que acertou chute forte e no ângulo esquerdo do goleiro Ronaldo. O técnico Jorginho Campos não esperou nem o intervalo e já fez duas alterações aos 36 minutos. Entraram Airton e Diego Churín, respectivamente, nos lugares de Shaylon e Léo Pereira.

Além disso, na volta do intervalo o técnico brasileiro colocou o volante Baralhas na vaga do zagueiro Ramon Meneses, recuando Edson para a defesa. O time ganhou força, empurrou o LDU para seu campo defensivo e empatou aos 19 minutos. Jorginho cobrou escanteio em curva e Baralhas, no primeiro pau, desviou de cabeça para as redes.

Depois disso, o Atlético-GO mostrou maturidade para segurar o resultado. Sofreu apenas nos últimos dez minutos, quando o LDU se atirou ao ataque mesmo de forma desordenada para tentar a vitória que lhe daria a vaga.