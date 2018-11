Inter bate América-MG em casa e segue a 5 pontos do líder Palmeiras

O Internacional segue vivo na briga pelo título brasileiro e ajudou a afundar um pouco mais o ameaçado América-MG na noite desta quinta-feira ao vencer por 2 a 0, no Estádio Beira-Rio, no encerramento da 34ª rodada. A partida em Porto Alegre marcou a reestreia do experiente Givanildo Oliveira no comando do time mineiro.

Invicto há seis jogos, o Inter retomou a vice-liderança - havia sido ultrapassado mais cedo pelo Flamengo -, com 65 pontos, cinco a menos que o Palmeiras. Por outro lado, o adversário se aproximou ainda mais do rebaixamento. Sem ganhar há 11 partidas, o América-MG é o penúltimo colocado, com 34 pontos.

Diante de um adversário desesperado na luta contra o rebaixamento, o Inter apostou no contra-ataque mesmo jogando em casa e foi assim que veio o primeiro lance de perigo, logo aos oito minutos. Nico López deu lançamento preciso para Leandro Damião, que ajeitou de cabeça e João Ricardo deu um tapa para o meio. No rebote, Edenílson bateu pela linha de fundo.

Aos 23 minutos, o Inter conseguiu furar o bloqueio adversário. Leandro Damião recebeu passe preciso de Edenílson e bateu sem chances para o goleiro adversário. Foi o 10º gol dele no Brasileirão, o seu 108º, que agora é o décimo maior artilheiro do clube. Mais tranquilo, o time da casa passou a administrar a posse da bola, enquanto o América-MG tinha muitas dificuldades para criar lances de perigo.

O segundo gol colorado quase veio aos 41 minutos. Wellington Silva desceu em velocidade e passou para Nico López. O uruguaio bateu de primeira e João Ricardo foi buscar no cantinho, espalmando pela linha de fundo. No lance seguinte, Carlinhos recebeu dentro da área e tocou na saída de Marcelo Lomba. Rafael Moura por muito pouco não deixou tudo igual.

Quando parecia que não havia tempo mais nada no primeiro tempo, o Inter ampliou aos 45 minutos. Em contra-ataque puxado por Nico López, Leandro Damião passou para Edenílson, que invadiu a área e bateu na saída de João Ricardo.

A etapa final começou movimentada e os dois times criaram boas chances. O América-MG só não diminuiu em chute de Rafael Moura porque Marcelo Lomba desviou antes da bola explodir na trave. Na sequência, Nico López ajeitou de letra e Fabiano foi travado por Ricardo Silva na hora da finalização.

Aos 27, Ademir aproveitou cruzamento rasteiro de Juninho e bateu de primeira. A bola tinha endereço certo, mas Rodrigo Moledo salvou quase em cima da linha. Sem conseguir marcar, o América-MG desanimou e a partida perdeu em ritmo, já que o Inter deixou de buscar o ataque e ainda sofreu com investidas ofensivas dos visitantes.

Os dois times voltam a campo às 17 horas do próximo domingo, pela 35ª rodada. O Inter encara o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro, enquanto o América-MG recebe o Santos, no Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 x 0 AMÉRICA-MG

INTERNACIONAL - Marcelo Lomba; Fabiano (Zeca), Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López e Wellington Silva (Rossi); Leandro Damião (Jonathan Alvez). Técnico: Odair Hellmann.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Ricardo Silva, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete (Juninho), Zé Ricardo, Gerson Magrão (Giovanni), Ademir (Robinho) e Luan; Rafael Moura. Técnico: Givanildo Oliveira.

GOLS - Leandro Damião, aos 23, e Edenílson, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabiano (Internacional); Rafael Moura (América-MG).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

RENDA - R$ 654.065,00.

PÚBLICO - 25.654 pagantes (28.973 no total).

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).