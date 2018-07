Inter bate Atlético-MG e segue na briga pelo título Com gol de Alecsandro no final do primeiro tempo, o Internacional derrotou o ameaçado Atlético Mineiro por 1 a 0, neste domingo, no Beira-Rio, no encerramento da 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Destaque do time na partida, o atacante chegou ao seu 50.º gol pelo Inter, mas acabou sendo expulso no segundo tempo.