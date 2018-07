Inter bate Coritiba com gol no fim e deixa provisoriamente a zona de rebaixamento

O Internacional esteve bem próximo de amargar mais uma rodada entre os últimos colocados, mas conseguiu no final da partida contra o Coritiba, com um gol de pênalti de Vitinho aos 41 minutos do segundo tempo, vencer os paranaenses por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em partida disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com a vitória, o Internacional saiu provisoriamente da zona de rebaixamento ao subir para o 16.º lugar com 33 pontos - colocou o Cruzeiro, que joga neste sábado contra a Ponte Preta, com a mesma pontuação dentro da faixa da degola - e o Coritiba permaneceu na 12.ª colocação com 36, ainda ameaçado.

A partida não teve muitos lances de emoção. Pressionado por jogar em casa e começar a rodada na zona de rebaixamento, o Internacional tentava chegar mais ao gol de Wilson, mas o ataque não concluía com qualidade. Já o técnico Paulo Cesar Carpegiani surpreendeu ao colocar o Coritiba com três atacantes em campo, mas as presenças de Iago, Vinícius e Leandro também não surtiam os efeitos desejados.

O time colorado mantinha maior posse de bola - no final do primeiro tempo levou vantagem ao reter 55% contra 45% do Coritiba -, mas o torcedor precisou esperar pelo segundo tempo para ter maior emoção. Na tentativa de dar maior poder ofensivo e rapidez ao time, o técnico Celso Roth colocou Valdívia em campo, mas foi o Coritiba no minuto seguinte que perdeu a chance mais clara de gol com Leandro, que furou um passe certeiro de Raphael Veiga.

Aos 32 minutos, o torcedor do Internacional ainda teria que segurar a tensão ainda mais, quando Ernando cometeu pênalti em Leandro. Juan bateu mal e Danilo Fernandes defendeu a penalidade. A chance perdida deu novo ânimo ao clube gaúcho e a recompensa chegou aos 41, quando Luccas Claro cometeu pênalti em Valdívia, que Vitinho cobrou e definiu a vitória colorada.

INTERNACIONAL 1 x 0 CORITIBA

INTERNACIONAL - Danilo Fernandes; William, Eduardo, Ernando e Ceará; Rodrigo Dourado, Eduardo Henrique, Seijas (Aylon), Alex (Valdívia) e Gustavo Ferrareis (Marquinhos); Vitinho. Técnico: Celso Roth.

CORITIBA - Wilson; Benítez, Luccas Claro (Bernardo), Nery Bareiro e Juninho; Juan, João Paulo e Raphael Veiga; Iago (Ortega), Leandro e Vinícius (González). Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.

GOL - Vitinho (pênalti), aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ernando (Internacional); Leandro, Juan e Luccas Claro (Coritiba).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 453.765,00.

PÚBLICO - 31.431 pagantes.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).