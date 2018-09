Inter bate o Cagliari por 2 a 0 e se garante na quarta posição do Italiano

No último jogo disputado neste sábado pela sétima rodada do Campeonato Italiano, a Inter de Milão venceu o Cagliari por 2 a 0, em casa, e se garantiu na quarta posição da tabela. A equipe chegou aos 13 pontos e ultrapassou a Lazio, agora quinta colocada, que estacionou nos 12 pontos ao ser derrotada por 3 a 1 pela Roma, horas mais cedo, no clássico da capital nacional.

O atacante argentino Lautaro Martinez abriu o placar da partida, aos 12 minutos do primeiro tempo, e Matteo Politano decretou o 2 a 0 no finalzinho, aos 44 do segundo. Assim, a equipe também fez o Cagliari permanecer com seis pontos, na 16ª posição, pouco acima da zona do rebaixamento, encabeçada pelo Bologna, 18º, com quatro.

O Bologna, porém, jogará em casa no complemento desta sétima rodada, contra a Udinese, neste domingo, e poderá ultrapassar o Cagliari. O mesmo vale para o Empoli, 17º, com cinco pontos, que encara o Parma como visitante em outro duelo do dia.

Também neste domingo, o surpreendente Sassuolo terá a chance de assumir a vice-liderança. Com 13 pontos, a equipe poderá ultrapassar o Napoli, atual segundo colocado, com 15, se vencer o Milan, em casa. O time napolitano foi derrotado por 3 a 1 para a líder Juventus, horas mais cedo, em Turim.

Chievo x Torino, Fiorentina x Atalanta e Frosinone x Genoa são outras três partidas deste domingo pelo Italiano, sendo que a sétima rodada será finalizada apenas na segunda-feira, quando a Sampdoria jogará como mandante diante do SPAL.