Inter bate o Frosinone e segue sonhando com a Liga dos Campeões

A Inter de Milão esteve longe de ser brilhante, suou bastante diante do vice-lanterna Frosinone, fora de casa, mas conseguiu mais uma importante vitória pelo Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe contou com o gol solitário de Icardi para fazer 1 a 0 e seguir sonhando com uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

O triunfo fez a Inter subir para a quarta colocação, com 58 pontos, cinco atrás da Roma, que hoje estaria na Liga dos Campeões. Na próxima rodada, sábado que vem, a equipe terá a dura missão de receber o vice-líder Napoli. Já o Frosinone segue desesperado na penúltima colocação, com 27 pontos, e tenta respirar diante do lanterna Verona no dia 17.

A Inter mais uma vez teve uma atuação bastante irregular. Pouco assustou no primeiro tempo e teve em uma finalização de Perisic, para fora, seu principal momento. Somente na etapa final o jogo ficou mais aberto e o primeiro a assustar foi o Frosinone, que acertou a trave em cobrança de falta de Pavlovic.

Quando os donos da casa eram superiores, a Inter chegou ao gol da vitória. Aos 28 minutos, Perisic foi à linha de fundo e cruzou na cabeça de Icardi, que tocou para a rede. O gol fez o Frosinone se lançar ao ataque, mas a expulsão de Blanchard, aos 35 minutos, acabou com qualquer chance de reação.