Inter bate o Verona e vai às quartas da Copa da Itália A Inter de Milão garantiu vaga nas quartas de final da Copa da Itália nesta terça-feira, ao bater o Verona por 2 a 0, no Giuseppe Meazza. Cassano e Guarin marcaram os gols da equipe da casa, que desta forma se recuperou da derrota sofrida diante da Lazio, no último sábado, pelo Campeonato Italiano. O fato curioso do jogo ficou por conta da ida do atacante Rodrigo Palácio para o gol da Inter, após a lesão do goleiro Castellazzi.