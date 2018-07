Inter bate Once Caldas e joga pelo empate na Colômbia

PORTO ALEGRE - O Internacional saiu na frente na briga por uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da fase preliminar, derrotou o Once Caldas, da Colômbia, por 1 a 0, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Assim, o time gaúcho joga por um empate, ou até derrota por um gol de diferença caso marque, na partida de volta, na próxima quarta, em Manizales, para se classificar.

Quem conseguir a vaga na próxima fase, terá o Santos, de Neymar e Paulo Henrique Ganso, atual campeão da Libertadores, no Grupo 1 da competição continental. Os outros adversário serão o Juan Aurich, do Peru, e o The Strongest, da Bolívia.

Com um time mais enfraquecido que nos últimos anos, quando conquistou o título em 2004 e chegou às quartas de final na temporada passada - foi eliminado pelo Santos -, o Once Caldas pouco assustou o Internacional. O clube colorado, comandado pelo meia argentino D´Alessandro, precisava fazer um bom resultado em casa e conseguiu abrir o placar logo aos 11 minutos. Leandro Damião recebeu um passe de D´Alessandro e chutou de bico para o gol.

Preocupado em fazer mais gols, o Internacional continuou atacando, mas sem tanto sucesso na hora do chute ao gol defendido por Neco Martínez. Na defesa, o Once Caldas pouco incomodava o goleiro Muriel e parecia conformado com o fato de ter sofrido apenas um gol na casa do adversário.

Na segunda etapa, o clube gaúcho seguiu com mais posse de bola e com mais presença no setor ofensivo. Assim como no primeiro tempo, o Internacional chegava até a área colombiana, mas foi sempre travado na hora do arremate final, como em um lance com Leandro Damião, aos 32 minutos. Nem mesmo a entrada do meia Marcos Aurélio, para dar mais velocidade, foi suficiente para o time colorado aumentar o placar.

INTERNACIONAL 1 x 0 ONCE CALDAS-COL

INTERNACIONAL - Muriel; Nei, Índio, Rodrigo Moledo e Kleber; Bolatti, Guiñazu, Oscar (João Paulo) e D´Alessandro; Dagoberto (Marcos Aurélio) e Leandro Damião (Jô). Técnico: Dorival Júnior.

ONCE CALDAS-COL - Martínez; Ramos, Acosta, Amaya e Casierra; Núñez, Henao (Álvarez), Rivas e González; Cuero (Beltrán) e Pajoy (Del Valle). Técnico: Pompilio Páez.

Gol - Leandro Damião, aos 11 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Oscar (Internacional); Acosta, Casierra e Henao (Once Caldas-COL).

Árbitro - Martín Vásquez (Fifa-Uruguai).

Renda - Não disponível.

Público - 33.058 pagantes.

Local - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).