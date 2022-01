Inter bate Portuguesa nos pênaltis e jogo termina em confusão na Copinha

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Internacional avançou para as oitavas de final ao eliminar a Portuguesa nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo normal. A partida realizada na tarde deste sábado aconteceu em Santana do Parnaíba. O próximo adversário do colorado será justamente o Palmeiras, que é um dos principais candidatos ao título da competição. O time alviverde paulista passou fácil pelo Atlético Goianiense com uma vitória por 3 a 0, em Diadema.

O Internacional começou o jogo não querendo dar sopa para o azar e criou duas boas oportunidades antes dos cinco minutos iniciais. Do outro lado, a Portuguesa parecia disposta a surpreender no contra-ataque, tanto que sua melhor chance veio nos acréscimos em chute de Allan, defendido por Lucas Flores.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo e passou a ficar mais tensa com o passar do tempo, tanto que Lucca e Robert chegaram a se estranhar em campo. Em uma grande oportunidade para o Internacional, Alisson recebeu dentro da área e chutou em cima de Luiz Vitor.

A resposta da Portuguesa veio em finalização de Deivid. Lucas Flores evitou o gol. O Internacional ainda quase marcou no fim depois de uma falha de Luiz Vitor, mas a bola tocou no travessão e não entrou.

O empate sem gols no tempo normal levou a decisão para os pênaltis. Carlos Henrique foi o único a desperdiçar para a Portuguesa, enquanto o Internacional teve 100% de aproveitamento nas cinco cobranças. Na comemoração, Estevão, que converteu o pênalti que deu a classificação aos gaúchos, provocou a torcida rival e deu início a uma confusão generalizada em campo, com trocas de empurrões.

Confira os jogos deste sábado pela Copa São Paulo:

11 horas

Atlético Goianiense-GO 0 x 3 Palmeiras-SP

Canaã-BA 1 x 0 Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP 1 (5) x (4) 1 Iape-MA

Internacional-RS 0 (5) x (3) 0 Portuguesa-SP

17h15

Audax-SP x Vasco-RJ

19 horas

Retrô-PE x Cruzeiro-MG

19h30

Flamengo-RJ x Oeste-SP

21h45

São Paulo-SP x São Caetano-SP