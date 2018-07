Inter bate Vitória e é campeão da Copa do Brasil Sub-20

O Internacional é o campeão da Copa do Brasil Sub-20. Nesta terça-feira, no estádio Barradão, em Salvador, o time gaúcho derrotou o Vitória por 2 a 1 e faturou o título ao repetir o placar do jogo de ida, na semana passada, em Porto Alegre. Os gols colorados foram marcados Alisson e Maurides; Léo Ceará fez o dos baianos.

Este é o primeiro título do Internacional da competição, que é realizada sob a organização da CBF desde 2012. Na primeira edição, o próprio Vitória foi campeão ao bater o Atlético Mineiro na decisão. No ano passado, o vencedor foi o Santos, que ganhou do Criciúma na final.

Nesta temporada, o Internacional jogou a primeira fase contra o Paraná e se classificou com um empate por 1 a 1, em Curitiba, e uma vitória por 3 a 1, em Porto Alegre. Nas oitavas de final, eliminou o Atlético Mineiro - derrota por 2 a 1, em Belo Horizonte, triunfo pelo mesmo placar em casa e vitória nos pênaltis por 5 a 3.

Já nas quartas de final, o Internacional passou pelo Goiás vencendo no estádio Beira-Rio por 1 a 0 e empatando sem gols em Goiânia. Por fim, na semifinal, eliminou o Santos - ganhou em Porto Alegre por 2 a 0 e avançou à decisão mesmo perdendo por 3 a 2, na Vila Belmiro.