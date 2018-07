Inter bate Vitória por 1 a 0 no primeiro jogo oficial no novo Beira-Rio

PORTO ALEGRE - O Inter estreou no Campeonato Brasileiro com sucesso sobre o Vitória. A equipe gaúcha venceu por 1 a 0 o time baiano, na primeira partida oficial no novo Beira-Rio. O embate foi uma reedição do primeiro jogo do Brasileirão de 2013. Na ocasião, entretanto, o placar terminou em 2 a 2, e o palco foi a Fonte Nova. Na partida desse sábado, o time da casa dominou todo o jogo. Ao mesmo tempo, desperdiçou muitas chances claras de gol.

O Inter abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. D''Alessandro enfiou para chileno Aránguiz dentro da área, e o volante tocou por cobertura na saída do goleiro. Foi o primeiro gol do Campeonato Brasileiro de 2014. Aos 14, Alex recebeu pela intermediária e chutou de longe, fazendo a bola acertar a trave do goleiro Wilson.

No fim do primeiro tempo, um susto. Mansur e Cláudio Winck se chocaram cabeça com cabeça em uma disputa de bola. Os dois se cortaram e apenas o colorado voltou para o jogo.

O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, um toma lá dá cá, com chances postas fora pelas duas equipes. D''Alessandro, que já vinha se estranhando com Juan, acabou recebendo cartão amarelo em uma falta. Antes que recebesse o segundo amarelo, Abel o substituiu por Ygor.

O Inter tentou, mas não conseguiu aumentar o placar, e apenas conservou o resultado. "Iniciamos com o pé direito, com uma vitória para a nossa torcida dentro do Beira-Rio", declarou Rafael Moura ao fim da partida. Já D''Alessandro não saiu tão satisfeito: "Merecíamos mais um ou dois gols".

Os gaúchos entram em campo novamente pelo Brasileiro no domingo, dia 27, às 16h, quando enfrenta o Botafogo no Maracanã. Já o Vitória joga na quinta-feira, às 19h30, contra o J. Malucelli, pela Copa do Brasil, no Barradão.

FICHA TÉCNICA:

INTER 1 X 0 VITÓRIA

INTER: Dida; Cláudio Winck, Juan, Paulão, Fabrício; Willians, Aránguiz, Alex (Jorge Henrique), D''Alessandro (Ygor), Alan Patrick (Valdívia); Rafael Moura. Técnico - Abel Braga

VITÓRIA-BA: Wilson; Ayrton, Luiz Gustavo, Dão, Mansur (William Henrique); Neto Coruja (Marcelo), Cáceres (Vinícius), José, Welison, Juan; Marquinhos, Dinei. Técnico - Ney Franco

GOLS - Aránguiz, aos 5 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Mansur, Vinícius, Marcelo (Vitória); Juan, D''Alessandro (Inter).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS).