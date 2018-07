Inter, Bayern e Benfica avançam na Liga dos Campeões

O Real Madrid já havia assegurado seu lugar na fase de mata-mata, e confirmou o primeiro lugar no Grupo D com uma goleada de 6 x 2 sobre o Dínamo Zagreb, apesar de jogar com um time misto.

No outro jogo do grupo, um empate sem gols diante do Olympique Lyon praticamente assegurou a classificação do holandês Ajax. Já o Manchester City teve seu futuro ameaçado após a derrota de 1 x 2 para o Napoli, que ainda sonha com uma vaga nas oitavas.

No Old Trafford, Phil Jones colocou o Benfica na frente com um gol contra, logo no começo da partida. Dimitar Berbatov e Darren Fletcher viraram para os donos da casa, mas uma falha defensiva permitiu que Pablo Aimar empatasse para a equipe portuguesa.

O time de Alex Ferguson agora precisa empatar sua última partida pelo Grupo C, em Basileia, no mês que vem. O Basel continua vivo depois de bater o Otelul Galati por 3 x 2 na terça-feira, mas precisará vencer o tricampeão Manchester United para se classificar.

A Inter, campeã de 2010, garantiu vaga no mata-mata, que será disputado a partir de fevereiro, graças ao resultado de Lille 2 x 0 CSKA de Moscou. Mais tarde, o time italiano empataria em 1 x 1 com o turco Trabzonspor, que ainda disputa a segunda vaga com o Lille e o CSKA.

O Bayern, derrotado pela Inter na final há duas temporadas, embalou e terminou o Grupo A na primeira colocação, derrotando com facilidade o Villareal por 3 x 1 (dois gols de Franck Ribery).

O Napoli se credenciou para a outra vaga do grupo, enquanto o City, um ponto atrás dos italianos, precisa de outros resultados para se classificar daqui a duas semanas.