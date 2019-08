Inter busca 1º triunfo como visitante para evitar jejum de 1 ano no Brasileirão

Muito bem nos torneio de mata-mata - está nas quartas de final da Copa Libertadores e perto da decisão da Copa do Brasil depois de ter vencido o Cruzeiro no primeiro jogo por 1 a 0 em Belo Horizonte -, mas irregular no Campeonato Brasileiro, o Internacional enfrenta o Fortaleza neste sábado, às 17 horas, na abertura da 15ª rodada ainda atrás de seu primeiro triunfo fora de casa no campeonato.

A equipe gaúcha tem sido irregular no Brasileirão, uma vez que ocupa o oitavo lugar, com 21 pontos, não tão perto dos líderes. Muito disso se deve ao péssimo desempenho longe de seu estádio.

O time do técnico Odair Hellmann é forte dentro do Beira-Rio, onde não perdeu no torneio, mas, longe de casa, apresenta queda de produção considerável, tanto que ainda não venceu um jogo sequer como visitante.

E é essa a grande tarefa no duelo em solo cearense: dar fim ao jejum de triunfos longe de seu torcedor para evitar a marca de um ano sem vencer pela competição nacional. A última vez que o Inter saiu com os três pontos em um duelo fora de seus domínios no Brasileirão aconteceu em 22 de agosto do ano passado. Na ocasião, derrotou o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, em duelo da primeira rodada do returno. Logo, se não sair vitorioso em mais uma oportunidade, a marca negativa completará um ano, pois o time gaúcho só volta a jogar como visitante no dia 25, contra o Goiás.

Com o desempenho ruim fora de casa, o Inter não consegue brigar na parte de cima da tabela. A equipe gaúcha é o segundo pior visitante do torneio, com apenas um ponto somado em sete partidas disputadas. Só é melhor que o lanterna Avaí, que também somou só um ponto, mas em sete jogos.

Para reverter esse quadro incômodo no Brasileirão, o time colorado contará apenas com reservas. Os titulares sequer viajaram a Fortaleza e ficaram em Porto Alegre, focados na preparação para o compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, no Maracanã.

A principal atração entre os suplentes do Inter será Bruno Silva. Contratado no início da semana após rescindir com o Fluminense, o volante foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, treinou e deve fazer sua estreia. "Estou feliz pela rapidez, bem para ir para o jogo. Tenho treinado normalmente. Estou motivado para mostrar mais", afirmou o volante.