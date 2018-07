Inter busca alternativas para escalar setor ofensivo no duelo com Náutico

PORTO ALEGRE - Embalado pelas vitórias sobre Vasco e Palmeiras e ainda com esperanças de classificação para a próxima edição da Libertadores, o Internacional volta a treinar na tarde desta segunda-feira, quando iniciará a preparação para o jogo contra o Náutico, domingo, nos Aflitos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernandão vai buscar alternativas para os desfalques do setor ofensivo.

D'Alessandro, Fred e Forlán receberam o terceiro cartão amarelo no sábado, durante a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, e terão que cumprir suspensão automática diante do Náutico. A esperança do Inter é para que o centroavante Leandro Damião se recupere de lesão e tenha condições de entrar em campo no Recife.

Cassiano é outra alternativa para o ataque do time gaúcho, se Leandro Damião não puder entrar em campo. As outras novidades do setor ofensivo podem ser Dátolo e Lucas Lima. Já o volante Ygor, que cumpriu suspensão automática diante do Palmeiras, volta a ser uma opção para Fernandão.

Com 51 pontos, o Inter está na quinta colocação no Campeonato Brasileiro, a sete do quarto São Paulo.