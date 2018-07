Inter busca empate contra Goiás, mas chega a seis jogos sem vencer

NOVO HAMBURGO - O Inter empatou novamente, dessa vez em 3 a 3 com o Goiás, na sua atual casa, o estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Com esse resultado, o time gaúcho soma 23 pontos e fica em oitavo lugar, há seis jogos sem vitória no Brasileirão. Nos últimos 30 dias, perdeu do lanterna Náutico e, na sequência, empatou cinco vezes seguidas.

Já o Goiás, que saiu atrás, virou para 3 a 1, mas cedeu o empate, está há cinco jogos sem perder no Brasileirão. Assim, aparece na 10ª colocação, com 22 pontos.

O Inter abriu o placar aos 27 minutos. D''Alessandro recebeu dentro da área, pela direita, tirou do zagueiro e chutou no canto do goleiro Renan, que se esticou mas não pegou. Aos 36, o Goiás empatou. Walter encontrou Renan Oliveira que entrou na área por trás do zagueiro e tocou.

Aos 26 do segundo, no rebote de Alisson, Walter tocou pra trás e Willian Matheus chutou forte, ampliando. O desempate do Goiás balançou o Inter que, quatro minutos depois, levou mais um. Aos 30, Walter tocou para Ramón, que cabeceou para dentro.

Mas quando tudo parecia estar acabado, a equipe gaúcha descontou. Caio chutou, o goleiro Renan espalmou, mas a bola bateu em Dudu Cearense, do Goiás, e entrou. Gol contra aos 32 minutos. Entretanto,o Inter ainda queria jogo. Aos 40, Damião recebeu de Alex na entrada da área para chutar de primeira e fazer.

"Temos que rever um monte de coisa. Mas não pensem que a gente não está preparado", disse D''Alessandro, no fim da partida. "O Inter está devendo no sistema defensivo, que não está funcionando. Em algum momento do jogo estamos desligando e tomando gols", declarou o zagueiro colorado Juan.

O Inter entrar em campo novamente quinta, às 21h50, contra o Salgueiro, em Pernambuco, pela Copa do Brasil. Já o Goiás recebe o Fluminense na quarta-feira, às 19h30, no Serra Dourada, pela mesma competição.

FICHA TÉCNICA:

INTER 3 X 3 GOIÁS

INTER - Alisson; Ednei (Scocco), Juan, Ronaldo Alves e Kleber (Alex); Ygor, Jorge Henrique, Fabrício, D''Alessandro; Forlán (Caio) e Leandro Damião. Técnico - Dunga.

GOIÁS - Renan; Vítor, Ernando, Rodrigo, William Matheus, David, Dudu Cearense, Renan Oliveira (Juliano), Hugo, Tartá (Ramón); Walter. Técnico - Enderson Moreira.

GOLS - D''Alessandro, aos 27, e Renan Oliveira, aos 36 minutos do primeiro tempo. William Matheus, aos 26, Ramón, aos 30, Dudu Cearense (contra), aos 32, e Leandro Damião, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Ygor (Inter); Rodrigo (Goiás).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS).