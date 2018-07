Inter cede empate no fim, segue sem vencer no Gaúcho e é ameaçado por degola

O Internacional segue sem vencer no Campeonato Gaúcho e agora briga contra a zona de rebaixamento. Neste domingo, após sair atrás no marcador, o time colorado buscou a virada, mas acabou levando o empate nos acréscimos e a partida contra o Passo Fundo, fora de casa, terminou com o placar de 2 a 2.

Com o resultado, o Internacional foi a apenas três pontos em quatro rodadas da competição, ocupando a 10.ª posição, a última antes da zona da degola. Agora o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Zago precisa torcer por uma vitória do arquirrival Grêmio sobre o São José, que é o 11.º com dois pontos. Já o Passo Fundo foi a quatro pontos, na nona posição.

A partida começou com boas chances de gol pelos dois lados. Primeiro o Internacional mostrou o cartão de visitas. Aos seis minutos, Paulão pegou sobra na intermediária e tentou de longe, mas mandou para fora. Aos oito, Seijas bateu forte e o goleiro Fernando mandou para escanteio. Depois, o Passo Fundo respondeu com Xaro, que fez boa jogada pela esquerda e bateu fraco para a defesa de Danilo Fernandes.

Já aos 11 minutos, o Passo Fundo conseguiu abrir o placar. Xaro cobrou falta pelo lado esquerdo e Rodolfo Mol subiu livre para cabecear no ângulo, no contrapé do goleiro Danilo.

Em um jogo de pouca inspiração do Internacional, o Passo Fundo passou a se dedicar aos contra-ataques e poucas oportunidades de gol aconteceram na primeira etapa. Aos 38 minutos, Xaro foi à linha de fundo e cruzou, mas Mikael cabeceou por cima do gol colorado.

Na segunda etapa, o técnico Antonio Carlos Zago promoveu a entrada de Roberson para o lugar de Anselmo e o atacante sofreu o pênalti logo no primeiro minuto. Na cobrança, Brenner deslocou o goleiro e mandou no canto direito para empatar o jogo.

Aos 21 minutos, Danilo salvou o Internacional de levar o segundo gol. Xaro, sempre presente nas ações ofensivas do Passo Fundo, avançou até a linha de fundo e cruzou para Brandão cabecear, mas o goleiro fez uma boa defesa no reflexo. No lance seguinte, o time colorado se redimiu do susto e virou o placar. Brenner dominou no meio da zaga adversária e bateu no cantinho do goleiro Fernando Júnior: 2 a 1.

Em uma partida de baixo nível técnico, os principais jogadores das equipes acabaram expulsos por uma discussão aos 35 minutos. Autor dos dois gols do Internacional, Brenner trocou xingamentos com Xaro e a arbitragem apresentou cartão vermelho para os dois.

Aos 42 minutos, quase Paulão ampliou a vantagem do Internacional. Após cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueiro subiu mais alto que os adversários e testou com força, mas mandou para fora.

Nos acréscimos, aos 47, o Internacional acabou cedendo o empate ao Passo Fundo. Anderson Paraíba cruzou pela direita e colocou na cabeça de Saimon, que mandou de cabeça por cobertura sobre Danilo, adiantado, e evitou a primeira vitória colorada no Gauchão.

No último lance da partida, o Internacional ainda teve de agradecer ao seu goleiro por não ter saído derrotado, pois Danilo Fernandes apareceu para fazer uma boa defesa em chute forte de Mikael.