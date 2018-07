Inter celebra goleada no Fla em dia 'especial' pelo ídolo Fernandão

O clima de emoção tomou conta do Beira-Rio desde antes do início do jogo no último domingo, com a presença de familiares e muitas homenagens ao ex-atacante Fernandão. E na primeira partida do Inter em casa após a morte do ídolo, a equipe fez bonito ao golear o Flamengo por 4 a 0, pelo Brasileirão.

Um dos poucos jogadores do atual elenco que chegaram a atuar ao lado de Fernandão, o meia Alex não escondeu a emoção após a partida e celebrou o resultado. "A gente sabia que hoje era um dia especial. Que bom que conseguimos trazer para dentro de campo. O Fernandão foi um ser humano fora de série. Isso fica."

Os torcedores fizeram uma passeata até o Beira-Rio, como forma de homenagear Fernandão. Máscaras com o rosto do ídolo foram distribuídas e a cada gol marcado, o ex-jogador era lembrado. Dentro de campo, o Inter soube transformar o clima especial criado no estádio em gols e conseguiu uma vitória incontestável.

"Foi uma vitória justa. Soubemos aproveitar bem as circunstâncias da partida", declarou o técnico Abel Braga. "É um resultado que dá bastante confiança e moral", comentou o meia Alan Patrick. "Fizemos uma grande partida e merecemos o resultado", concordou o volante Wellington.