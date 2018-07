Inter chega a 100 mil cadastrados no 'Movimento por um Futebol Melhor'

SÃO PAULO - O Internacional de Porto Alegre se tornou o primeiro clube do País a ultrapassar a marca de 100 mil sócios no "Movimento por um Futebol Melhor", campanha que reúne torcedores, clubes e grandes empresas, e que oferece benefícios especiais em mais de 600 produtos e serviços oferecidos pela rede de parceiros.

Clube de futebol com maior quadro social das Américas, o Inter atingiu a marca de 100 mil sócios em 2009 - atualmente, são cerca de 109 mil. No "Torcedômetro", contador de associados do Movimento por um Futebol Melhor, o clube gaúcho alcançou os 100 mil sócios cadastrados no final de semana. Grêmio (72 mil), Corinthians (53 mil), Santos (52 mil) e Cruzeiro (28 mil) vêm na sequência.

Para fazer parte do movimento, basta ser associado de algum dos clubes participantes e informar o número do CPF na página do programa. A partir da liberação do cadastro, feita automaticamente dentro de alguns dias, o sócio-torcedor fica habilitado a ganhar descontos nos estabelecimentos credenciados. Para tanto, basta informar o número do CPF antes da compra - o desconto aparece descriminado na nota fiscal.