Inter começa a montar time B para Campeonato Gaúcho

Nesta segunda-feira, após o recesso de Natal, o time B do Inter fez o seu primeiro treino coletivo desde que começou a preparação para a disputa do Campeonato Gaúcho. E Enderson Moreira já esboçou a escalação titular com Muriel; Bustos, Ronaldo Conceição, Dalton e Massari; Elton, Augusto, Wagner Líbano, Marquinhos e Talles Cunha; Fabinho.

Mas essa escalação ainda pode sofrer mudanças, pois o zagueiro Wagner Silva, o volante Juliano, o meia Ytalo e o atacante Guto se recuperam de contusão. "Estamos treinando bem. O objetivo é ter um bom desempenho e mostrar serviço ao Inter. Tem uma Libertadores aí pela frente e claro que o pensamento de todos é buscar sua oportunidade", disse Massaro.