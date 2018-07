Inter começa semifinal da Libertadores dia 15 de julho, em Porto Alegre

Como acontece sempre nos anos em que há disputa da Copa América ou da Copa do Mundo, a Libertadores terá uma pausa. Serão quase sete semanas sem jogos até que a competição seja retomada em julho, após a disputa da Copa América.

As semifinais começam na terça-feira 14 de junho, com River Plate x Guaraní, em Buenos Aires, no Monumental de Nuñez, às 21 horas locais. Na quarta, no tradicional horário das 22h, o Inter recebe o Tigres, do México.

Na semana seguinte, o calendário se repete. Guaraní x River Plate jogam às 20 horas locais (21h de Brasília) no Paraguai, na terça-feira, dia 21. No dia seguinte, quarta, o Internacional vai a Monterrey para a volta contra o Tigres. O jogo é às 20h de lá, 22h de Brasília.

Até voltar a jogar pela Libertadores, o Internacional fará 10 partidas pelo Brasileirão. Enfrenta São Paulo, Palmeiras, Coritiba, Corinthians, Figueirense, Santos, Sport, Atlético-MG, Flamengo e Joinville. Entre um jogo e outro da semifinal, recebe o Goiás.