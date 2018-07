Inter comemora consistência defensiva sob Dunga O técnico Dunga vem tendo sucesso no comando do Internacional naquela que foi a sua principal característica como jogador e também na passagem como treinador da seleção brasileira. Conhecido pela forte marcação quando estava dentro de campo e por consolidar uma defesa forte no seu trabalho anterior como técnico, ele vê o time gaúcho com um sistema defensivo bastante seguro. O lateral-direito Gabriel apontou os treinamentos como responsáveis pelo êxito.