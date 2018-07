Inter comemora ponto valioso conquistado na Bolívia pela Copa Libertadores LA PAZ - O empate por 1 a 1 com o The Strongest em La Paz, em jogo do Grupo 1 da Libertadores, foi arrancado no fim do segundo tempo, com o gol marcado pelo atacante Gilberto, e celebrado pelo Internacional com trande festa. Ao lembrar que o Santos e o Juan Aurich, do Peru, foram derrotados na Bolívia, o técnico Dorival Júnior classificou como valioso o ponto conquistado nesta quarta-feira.