Inter comemora triunfo e mira título brasileiro

A vitória sobre o Atlético Mineiro por 1 a 0, no domingo, no Beira-Rio, aumentou as esperanças do Internacional de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a equipe em quarto lugar, com 47 pontos, sete atrás do líder Cruzeiro. E a diferença pode diminuir na quarta-feira, quando a equipe enfrenta o Santos em jogo adiado, na Vila Belmiro.

"Era um jogo complicado, pois nunca é fácil enfrentar um time que luta para escapar do rebaixamento. Fomos bem. Agora temos um jogo isolado para tentar encostar de vez nos líderes", afirmou o zagueiro Bolívar, ressaltando que o fato de enfrentar um time que luta contra descenso tornou o jogo mais difícil.

O discurso foi repetido pelo goleiro Renan, que ressaltou a importância do Internacional conseguir derrotar o Santos na próxima quarta-feira para ficar ainda mais perto da liderança do Brasileirão. "Não temos tempo para comemorar, pois já temos um jogo muito difícil contra o Santos pela frente", disse.

Já o técnico Celso Roth ficou satisfeito com o desempenho do Internacional e, cauteloso, previu dificuldades para o time na luta pelo título brasileiro. "Vamos seguir apostando neste padrão de jogo. Ainda teremos muitas partidas difíceis pela frente, mas o time está bem consciente do que tem que fazer", comentou.