Inter confia na força da torcida do Beira-Rio Apesar de já estar com a cabeça na disputa do Mundial de Clubes, em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, o Inter ainda sonha com o título do Brasileirão. Mas, para chegar lá, não pode tropeçar. Por isso, o time gaúcho conta com a força de sua torcida no Beira-Rio para derrotar o Santos, neste sábado, pela 32ª rodada do campeonato.