Inter confirma Jorge Henrique no Vasco e empresta Alan Ruschel

Horas após demitir o técnico Diego Aguirre, a diretoria do Internacional anunciou mais mudanças no clube. O atacante Jorge Henrique e o lateral-esquerdo Alan Ruschel foram negociados com o Vasco e o Atlético Paranaense, respectivamente, nesta quinta-feira.

Jorge Henrique, que tinha vínculo com o Inter até o fim do ano, teve seu contrato encerrado e agora assinará com o Vasco. O acerto já era esperado desde quarta, quando o presidente vascaíno Eurico Miranda indicou que estava perto de anunciar o atacante para a sequência da temporada.

O jogador deve ser oficializado pelo Vasco assim que passar pelos exames médicos, ainda nesta quinta. Jorge Henrique vai assinar contrato de dois anos com o clube carioca.

Alan Ruschel, por sua vez, foi transferido ao Atlético Paranaense por empréstimo. Ele defenderá a nova equipe até o fim do ano. O time atleticano tem opção de compra ao fim do vínculo provisório. O lateral de 25 anos chegou a ser cotado pelo Santos, mas acabou acertando mesmo com a equipe de Curitiba.